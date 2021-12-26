由基督教救助協會與空中英語教室所舉辦的「1919愛走動－急難家庭救助計畫」勸募活動，今天清晨由55人所組成的1919單車環台車隊，從台北市北門前廣場出發，展開長達14天1300公里的愛心長征，除了募款，也將探訪29個1919服務中心，關懷弱勢家庭。

基督教救助協會表示，這些年來，台灣的弱勢家庭並沒有減少，甚至貧富差距還愈來愈大。今年疫情造成物價上漲，11月消費者物價指數2.84％，創9年來新高，也就是說弱勢家庭的生活更雪上加霜了。這次55位勇士單車環台除了要自付膳宿費外，每人還要至少募到8萬元的救助金。

1919環台車隊創隊隊長、救助協會秘書長夏忠堅表示，急難家庭有增無減，因此即使疫情仍然嚴峻，但1919單車環台仍堅持不放棄，甚至今年參加的勇士還是歷年最多，高達55位（39位全程、3位半程、13位接力）。

1919環台車隊隊長洪茂松已連續參加8年，他表示，上半年防疫封城，許多產業衰退，店家倒店，而下半年的物價上漲，更讓弱勢家庭喘不過氣來，因此愈發感受到今年車隊的責任重大。一定要讓愛一直傳遞下去，在急難家庭最艱困的時期，陪他們多走一里路。

第二次參與環台的幸福城市教會王世欽牧師，今年與國三的兒子王詳宣一起環台，這當中隱含了父親陪伴兒子克服沉迷網路的心路歷程。

原來一向活潑聽話、看重人際關係的王詳宣，自國一起迷上網路。為了兒子，王世欽牧師曾經連續每天一餐禁食禱告40天。後來當他了解到詳宣是因為課業壓力、搬家、缺乏同儕互動，才沉迷網路後，便決心以包容代替責怪，靜靜等待孩子回頭。

終於在長達2年半的陪伴與禱告後，王詳宣感受到父母的愛，於是和爸媽約定，一定會變好，請他們一定要相信他。並和父親約定一起單車環台，一方面募款幫助急難家庭，一方面也鍛鍊毅力和永不放棄的精神。

基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」，2003年10月開始發放救助金，到11月底止，已透過全台317鄉鎮1445間1919服務中心的1.3萬名志工，幫助1萬4510個急難家庭（每月5500元，連續4個月）。