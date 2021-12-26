噪咖《下班Go Fun吧》愛麗絲（右）與孜孜帶觀眾體驗「GoodDay有愛大聲唱」活動現場。（東森提供）

擁抱好日子公益演唱會現正熱烈展開中， EBC東森噪咖《下班Go Fun吧》主持人愛麗絲與《來噪咖變美吧》主持人孜孜合作，帶觀眾一起直擊昨（25日）的活動現場。從市集、YOYO親子舞台到晚間的演唱會現場，將現場盛況一一呈現。

節目中，2人直闖演唱會後台休息室，與演唱會主持人浩角翔起討教如何克服大型演唱會主持妙招，前輩妙答讓現場所有人捧腹大笑。因浩子也是噪咖《浩想跟您喝一杯》的主持人，愛麗絲表示這是噪咖3位主持人的首次合體，笑說要把這難得的一刻好好記錄下來。

一直將浩角翔起視為偶像，並當作未來目標的孜孜，一跟浩子對到眼就驚喜尖叫，興奮直呼：「我跟我媽是浩角的多年粉絲，從浩子主持噪咖節目時就一直很希望能跟他合作，今天總算圓夢了。」孜孜還當場跟攝影師要照片，說要把跟偶像的合照永久保存，還要傳給媽媽炫耀，逗趣反應引起全場笑聲不斷。

噪咖女孩愛麗絲和孜孜帶著市集美食到演唱會後台探班，愛麗絲更準備浩子最愛的紅酒，討教主持這類大型盛會技巧的同時。還趁機邀約日後一起主持節目，表示自己也能像浩子一樣瘋瘋癲癲的主持，阿翔一聽立馬作勢阻止，笑喊：「搭檔主持就要像這樣，一個負責瘋瘋癲癲的、一個負責把節奏拉回來，若兩個一起瘋就太失控了。」讓愛麗絲與孜孜也驚嘆他們的絕佳默契；「GoodDay有愛大聲唱」下月1日、2日在三重市新嗇宮捷運站3號出口，活動詳請敬請鎖定官方粉絲團。