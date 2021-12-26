選校不選系，還是選系不選校，是升大學選填志願時最難的一件事，一名網友日前參加高中同學會，發現以前班上成績前兩名的學霸，考上中央土木跟清大生科畢業後年薪超低，甚至比不上私立大學電機系畢業的薪水，讓兩人大嘆選錯系，引起網友熱烈討論。

這名網友25日在PTT說道，這兩名學霸分別考上了中央土木跟清大生科，現在卻大嘆當初挑到了「糞系」，不僅年薪超低，現在快30歲了也買不起房子，更難過的是薪水比私立大學逢甲電機系畢業的還少很多，讓原PO聽了很感嘆，上網詢問念土木系跟生命科學系哪個比較慘？

對此，網友紛紛留言：「選校不選系活該啦」、「選了好聽的學校，但科系爛」、「土木不窮，但是非常累」、「土木是薪資普通但有點累，生科是薪資差又很累」、「土木要賺錢一定要自己當老闆」、「土木不慘啊，只是危險」。

也有過來人表示，他土木系畢業月薪領3萬多元，做了10年也才5萬多元，覺得自己很可悲，還有人認為生科比土木慘，土木有比較多跑道可以換轉，像是室內工程，或是公共工程、顧問公司都行，生科要換跑道真的比較難；但也有人不以為然，認為生科系跟土木系碩士畢業，台積電也收，說不定是學霸不想輪班而已。