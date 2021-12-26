國民黨立委李貴敏表示，政府說要全力支持推動金融科技，但全球金融科技排名前50大，台灣一個都沒有？英國CFTE公司調查全球244家頂尖金融科技獨角獸企業，沒有任何一家來自台灣？瑞士琉森大學FinTech Study 2021選35座城市評比金融科技，台灣沒有任何城市入選；李感嘆，台灣金融科技環境落後、新創公司存活不易，人才流失問題嚴重，政府有主動掌握？

李貴敏今（26日）在臉書發文表示，世界主要國家都在發展金融科技中心已成為新型態國際競賽，但台灣的官員坐領高薪，政府卻做不出成效，甚至金融科技發展與創新實驗條例已上路3年多，執行成效依舊存疑，台灣的金融科技前景在何方，其國際競爭力又在哪裡？

這種新型態金融科技，李貴敏指出，比的是智慧、創意，例如前30大金融科技獨角獸企業中，新加坡有1家（Aspire）、印尼有1家（Gojek）、馬來西亞有1家（Grab）。李問，為何印尼能，馬來西亞能，台灣不能？

其次，李貴敏稱，又例如銀行理專弊案頻傳，近兩年更有明顯增加趨勢，民眾抱怨連連，甚至詬病理專看起來就像是有執照的詐騙的集團。這些理專弊案裡，侵吞了老百姓多少的錢，有多少老百姓畢生積蓄化為一空？但政府過去10年，只裁罰了35起共2.24億，今年還只罰了3000萬。而且政府罰過、查了之後，是針對查出來的瑕疵改進，還是船過了無痕，然後就沒事？

對於理專防弊，李貴敏強調，除了政府加強監理管理、全面取締，釜底抽薪還是將交易透明化，透過網路科技、甚至人工智慧技術的使用，藉著金融科技工具提升服務效率、減少弊端死角，目前國內有些銀行也已經開始引進AI去探測（Detect），這也是全球都在推科技金融產業的原因。李期望，政府能不能更積極一點、跟上時代，起碼把效果做出來，否則台灣怎麼往前進？