鹿希派吸大麻10萬元交保！ 離開北檢雙手合十不發一語

綜藝天王吳宗憲兒子鹿希派（本名吳睿軒）涉毒再出包！鹿希派昨(25)日聖誕節晚間至信義區夜店消費，今(26)日凌晨遭巡邏員警聞到他身上有大麻味，確定因「吸食2級毒品大麻」遭逮捕。過去鹿希派曾因放話要「炸台北市政府」引發風波，之後多次感謝爸爸願意給第2次機會，也曾承諾「不會再讓家人傷心」，如今卻又再度鬧出禍端，讓身為父親的吳宗憲痛心疾首，發黑白照痛罵兒子「愚蠢！」，同時以「愧為人父！也難辭其咎」9個字深切自責。

鹿希派昨(25)日聖誕節晚上到信義區松壽路知名夜店RUFF消費，到了今(26)日凌晨當他走到松高路旁抽菸，卻被步行巡邏員警聞到他身上有濃厚大麻味道，警方上前盤查發現鹿希派（23歲，本名吳睿軒）身上的菸正燒到一半，警員當場使用毒品快速反應試劑，測出鹿希派手上香菸就是俗稱「老鼠尾」的大麻捲菸，藝人鹿希派因「持有、吸食2級毒品大麻」，今(26)日凌晨1時許遭信義警方逮捕，最後以10萬元交保。

綜藝天王吳宗憲曾對兒子鹿希派的出道滿懷支持與祝福。（圖/中時資料照）

吳宗憲兒子鹿希派2018年因PTT發文「炸北市府」風波一夕成名，從此被老爸及姊姊Sandy（吳姍儒）告誡：「不准再講白痴的話」，2019年受訪時提到雖然被訓斥，但爸爸仍支持他做音樂，「他還是願意給我第二次機會，願意讓我重新再出來，他大可以不支持我，但他沒有趕盡殺絕。」

鹿希派曾被老爸吳宗憲及姊姊吳姍儒告誡：「不准再講白痴的話」。（圖/中時資料照）

對於家人無私的包容與付出，鹿希派曾承諾「不會再讓爸爸和姊姊難過」，也強調所有事情會自己承擔，如今卻再度捲入吸麻風波，讓吳宗憲心痛表示：「子不教，父之過，懇請法官，從重量刑。」認為兒子「已是23歲的成年人，就要自己承擔」，更無力說道：「隨便啦，不管了！」

稍早吳宗憲也親自發文，PO出一張黑白照悲憤說道：「子不教，父之過，生養教陪 這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。最不能原諒的過錯就是：愚蠢。愧為人父！也難辭其咎！」對兒子的一錯再錯感到痛心疾首。

吳宗憲發文悲憤說道：「最不能原諒的過錯就是：愚蠢！愧為人父！也難辭其咎！」（圖／翻攝自臉書）

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