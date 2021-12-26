基隆市警局第一分局南榮路派出所警員楊琍予、陳思雯協助飼主將愛犬找回。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名林姓女子飼養的愛犬「辛巴」於深夜走丟，警方協助尋回。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名林姓女子飼養的愛犬「辛巴」於深夜走丟，誤闖他人家中，所幸熱心民眾將牠抱往派出所安置，不久警方得知有人在街上呼喊尋找，立即通知至所內指認，成功讓飼主與犬隻重逢。

基隆市警局第一分局南榮路派出所警員楊琍予、陳思雯24日晚上10點多值勤時，見民眾抱著一隻純白色博美進到派出所表示，家中因門戶大開，遭該犬隻闖入，但牠疑似受過訓練，不僅乖巧更不會亂叫，初判是走失，希望警方能夠協助找回失主。

由於當時已屆深夜，基隆動物醫院皆關門，博美身上也無任何身分辨識資料，員警先將其安置在紙箱內，並提供乾淨飲用水，決定待隔日上午動物醫院開張時，再至醫院掃描晶片。

隔日凌晨1時許，警方接獲報案，有民眾沿街呼喊尋找犬隻，立即前往了解。林女表示，自己走失的犬隻是品種狗博美，名字為「辛巴」，稍早因忙碌將大門敞開，未注意愛犬竄出，發現後便開始尋找，但沒有下文十分心急；員警聽聞後，認為特徵與所內走丟犬隻相符，趕緊通知女子至派出所指認。

林女抵達派出所後，便大聲呼喊愛犬名字，「辛巴」聽見熟悉的聲音也立即激動的想跳出紙箱，確認身份。林女成功找回愛犬後，頻頻向員警道謝。

警方提醒民眾，飼養寵物時應植入寵物晶片或令攜帶可辨識配件，以便走失時能通知認領，民眾帶毛小孩出門在外也要隨時注意動向，以免走失。