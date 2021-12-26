記憶體品牌威剛(3260)旗下電競品牌「XPG」將參展美國消費性電子展(CES 2022)，展覽採虛實整合，除了於拉斯維加斯的線下展會之外，並同步開設CES線上展覽。XPG將發表全新系列產品包含業界首款PCIe 5.0固態硬碟、超頻DDR5電競記憶體、改裝升級電腦零組件及電競週邊等完整產品線。

威剛表示，繼XPG LANCER首款DDR5電競記憶體上市後，XPG接連推出CASTER系列DDR5電競記憶體，引領超頻新世代。此外，ADATA將領先業界展出兩款PCIe Gen5 x4固態硬碟原型樣品「Project Nighthawk」以及「Project Blackbird」，分別具備14/12GB/s與 14/10GB/s最高的讀寫速度，採用最新NVMe 2.0規範，容量更高達至8TB，瞄準創作者以及電競玩家。

XPG推出最新電腦零組件包含電源、水冷、機殼以及週邊零組件等多項產品，因應玩家對裝備升級與組裝便利性的雙效期待。

此外，XPG推出ALPHA系列有線與首款無線電競滑鼠，並推出多款高效能筆記型電腦包含與Intel共同開發的XENIA 15 KC電競筆電和XENIA Xe生活筆電，以及XENIA 14超輕薄筆電，全系列機種以因應使用者對遊戲、內容創作與商務方面的各種需求。