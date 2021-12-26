韓國首部太空科幻懸疑驚悚影集《寧靜海》24日在Netflix上線後，順利打入台灣單日榜第7名，擔任製作人的青龍影帝鄭雨盛日前接受台媒視訊訪問，提到日前好友李政宰因《魷魚遊戲》紅遍全球，他坦言沒想過要超越《魷魚》，並透露2人私下不論是什麼作品，都會為彼此加油打氣，「是好朋友也是好同事」。

鄭雨盛與李政宰因拍攝《沒有太陽》結緣， 這對已認識超過20年的摯友，還在2016年一起合開經紀公司「Artist Company」，被外界稱作是「清潭洞夫婦」，鄭雨盛分享當初李政宰在拍攝《魷魚》時也有聽說了故事內容，自己也覺得是很有趣的故事，果然之後受到全世界人的喜愛，成為現象級作品，不過他認為並非每部作品都會締造出那樣的佳績，「以每個作品特有的個性和魅力，受到多少的喜愛更重要」，並稱《寧靜海》有它專屬的個性和魅力，讓大家能夠原原本本地感受到「寧靜海」的感性，當然身為製作人的他，心裡也是非常希望這部作品能夠受到喜愛。

《寧靜海》是鄭雨盛看完導演崔恆墉2014年的同名短篇電影，被該片的世界觀所吸引，決定製作成影集，「其實在韓國沒有嘗試過像樣的科幻題材，如果在韓國拍攝科幻電影的話，我是認為差不多這樣的感覺，有著這種世界觀的作品，是可以嘗試看看，我是抱持著這樣的想法去挑戰」。而該劇集結孔劉、裴斗娜、李準等演員，陣容相當豪華，鄭雨盛大讚每位演員都表現地十分優秀，所以自己看完成品後，「沒有特別去想過如果是自己飾演這個角色會怎樣」，並坦言起初就沒幫自己安排戲份，加上因為編寫的時間拉長，確定製作成Netflix影集後，便以製作人的身分全心全意投入其中。

他也提到因為無法真的飛上太空拍攝，所以全劇都是在攝影棚內完成，「對後製過後完成的作品是在每個人的想像中，沒有現成的東西可以看」，因此最想做的就是提高該劇的品質，把演員們的挑戰精神、熱情和演技都呈現出來，做出讓觀眾都滿意的作品。最後被問及演員與製作人最大的差異，鄭雨盛說自己在當演員時，就已經有在持續觀察片場的多樣面貌，因此以製作人其實並無太大差異，「但最重要的是演員只要對自己飾演的角色負責即可，而製作人則是要對整體問體，提供更好的解決方法」，責任更加重大。

李政宰（左）和鄭雨是演藝圈中公認的好朋友。（Netflix提供）

鄭雨盛坦言沒有想在《寧靜海》中尬一角。（Netflix提供）