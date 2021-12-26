台灣土地肥沃，適合種植各式根莖類植物，有女網友發文分享，吃起來像沒有甜度的水梨，且長得像地瓜的「雪蓮果」，不僅可以生吃還能煮湯，老饕看完也大推好吃。農業委員會臺中區農業改良場曾發文表示，雪蓮果又稱「菊薯」或「天山雪蓮」，因主要成分為果寡糖，可促進腸道蠕動及幫助排便。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，她在家中發現不少地瓜，正想蒸來吃時，媽媽突然出現制止，並說明她手上拿的並不是地瓜，而是雪蓮果。從照片可見，這個「雪蓮果」不僅外觀、形狀，甚至去皮後的果肉顏色，都與地瓜十分相似。

該名女網友分享，雪蓮果削完皮後可以直接享用，至於味道部分，她認為像是水分較多的紅蘿蔔，也很像沒有甜度的水梨，「不過我猜這味道應該蠻多人不喜歡的」。

此文一出很快引起網友熱議，「我覺得這個超好吃」、「真的以為是地瓜」、「煮熟之後很好吃，QQ的口感」、「之前吃超甜的欸，像水梨」、「我吃過，但價錢漲太兇我爸說不買了」。

也有老饕留言分享，「天山雪蓮我家都用來煮湯欸，煮湯後沒甚麼味道，可是口感脆脆的很好吃」、「我是沒單吃過，但這拿來煮湯超好喝」、「我超愛，根本就是超多汁水梨，但一次不要吃太多會肚子痛」。

農業委員會臺中區農業改良場曾發文介紹，雪蓮果又稱「菊薯」或「天山雪蓮」，適合生長在低溫而日照充足的地區。不少人都以為雪蓮果是水果的一種，但實際上是根莖類植物，主要成分為果寡糖，可促進腸道蠕動及幫助排便，不論削皮切成薄片直接享用，或切丁煮排骨湯也很合適。