陽明(2609)前董事長謝志堅今天舉行《無懼駭浪：謝志堅堅忍圖成45年的海運生涯》新書發表會，這本書不僅記載謝志堅的人生歷程，也見證台灣、全球的見證航運產業起伏轉折及重大發展歷史。由資深記者張佩芬執筆，時報出版出版，讓社會大眾一窺全球航運界的重要歷史軌跡。

謝志堅從長榮(2603)基層員工開始做起，擁有20多年駐海外經驗，從德國、英國、美國、義大利到大陸，長年與不同國籍的人們一起工作，這些經歷形塑他獨到的國際觀，及能以全球性觀點作為訂定重要策略的能力，一路晉升至長榮集團副總裁兼長榮海運董事長，並於2016年JOC泛太平洋海運亞洲大會年度盛會中，獲頒「終身成就獎」，肯定他在航運業超過40年的貢獻。

在長榮海運退休後，謝志堅受到前交通部長賀陳旦的請託，希望能接手已嚴重虧損的陽明海運。在2016年6月底謝志堅臨危受命接下陽明，該年度上半年陽明已虧損84.62億元，且預知全年虧損會破百億元。當時，謝志堅上任不到一年就全面改革陽明，調整公司體質。財務上減增資，減輕債務壓力；把子公司集中管理，即時掌控與應變；整合全球資訊系統，提升效率；優化攬貨策略，拒收負貢獻貨載，提高產能。在謝志堅擔任陽明董事長的四年間，他一連串嚴謹的改革政策，讓陽明從一個嚴重虧損的企業，轉虧為盈，進而成為帶領成為目前世界三大航運聯盟之一的THE Alliance聯盟成員。

完成在陽明的階段性任務後，謝志堅於2020年9月30日自陽明退休，現於國立海洋大學授課，希望自己45年的實務經驗，能引領年輕學子從不同視角洞察世界航運趨勢，培育台灣一流海運人才。

書中收錄交通部前部長賀陳旦、達飛海運集團公司董事長Rodolphe SAADE、新加坡國際港務集團總裁陳聰敏、和記港口集團董事總經理葉承智、IHS Markit副總經理Peter Tirschwell、海峽兩岸航運交流協會原理事長胡漢湘、長榮集團前首席副總裁林省三、沛華集團創辦人林光、國立海洋大學前校長張清風等各界重要人士撰寫的推薦文。