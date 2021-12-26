南市府勞工局長王鑫基（右）周末視察、關心相關工程進度。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

修繕志工周末馬不停蹄地為弱勢家庭修繕房屋。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

2案預計可在農曆過年前完工，讓這2戶家庭年節時有個安心居住的家。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

接近歲末，台南市政府勞工局做工行善團許多修繕志工，即使本身有自己的工作得趕工，依然馬不停蹄地為弱勢家庭修繕房屋，今年最後一個假期，志工們頂著冷冽的寒風，兵分兩路前往官田區和南區進行修繕，讓住在破舊老屋的弱勢家庭，在寒流來襲中，因為有了志工的愛心，內心充滿暖意。

家住官田的7旬林姓老翁，獨自居住在老舊破損的祖厝，房子多處崩塌，且老舊電線及設備都極需更新，老翁只能勉強窩居在一處小角落，由於老翁屬經濟弱勢，且領有身心障礙手冊，無力改善狀況和負擔修繕費用，做工行善團獲報後，趕緊進行會勘並展開相關修繕，當地南廍里長李清林也協助清除房屋外的雜草樹木。

另一案南區8旬老夫婦，靠社會福利補助金撫養3名國中、小孫輩，最小僅國小六年級，老夫婦已年邁，已無法工作，祖孫一家5口住在屋齡60年的3樓房宅，屋內多處殘破，老夫婦卻無力修繕，做工行善團獲悉後協助整修，目前已完成廚浴拆除及電線管路配置，26日由泥水工會進場做水泥粉刷打底等工程，全部預計明年1月完工。

南市府勞工局長王鑫基表示，感謝志工願意奉獻自己專業及時間，攜手為弱勢家庭修繕房屋，也謝謝市府環境保護局官田區、南區清潔隊，協助清理修繕房屋的廢棄物清運，希望2案都能順利在農曆過年前完工，讓這2戶家庭年節時有個安心居住的家。