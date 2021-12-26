汐止電線桿基座鬆動倒塌 小黃閃避不及自撞 16:272021/12/26 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止樟樹二路電線桿倒塌，計程車閃避不及自撞。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汐止樟樹二路電線桿疑因基座鬆動倒塌。（民眾提供） 新北市汐止區今（26）日下午3時45分樟樹二路128巷口電線桿疑因基座鬆動倒塌，1輛計程車行經閃避不及自撞，所幸駕駛並未受傷。目前電線桿橫躺道路中，雙向暫時管制無法通車，轄區警分局員警在場管制，汐止區公所已通報台電公司派員排除。 宜蘭市跨年晚會熱鬧登場 市區交通管制一次看 明年房價恐續漲 央行不排除再出手管制 瞄準囤房族 第3戶房貸降至4成 #電線桿 #閃避 #自撞 #倒塌 #管制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惡性民主下的低價與低薪 04:102021/12/25 時論廣場 近2萬人放無薪假 旅行社占一半 04:102021/12/17 財經要聞 連江縣制定光害管制自治條例 環保署肯定 16:322021/12/17 財經 關切商辦土建融、房貸集中承作… 台資銀房產放貸 澳祭總量管制 04:102021/12/16 金融．稅務 福島食品進口 總統府：沒討論 04:102021/12/22 政治要聞 第四波房貸信用管制 央行打炒房 祭殺手級管制 04:102021/12/17 財經要聞 合歡山雪季31日開跑 登山須簽切結書 04:102021/12/22 焦點要聞 央行理事會後記者會 明實體登場 04:102021/12/15 金融．稅務 《國際社會》荷蘭街道空無「疫」人 義大利擬新管制 14:492021/12/20 財經 聖誕節可望下雪追雪族嗨翻 合歡山公布雪季管制路段車輛 11:472021/12/21 生活 「聖誕、跨年」嗨翻天 高警交安治安維護攏OK 11:402021/12/25 寶島 社會熱門新聞 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 夫妻猛玩換妻多P趴 丈夫吃不飽偷約砲 她怒沒一起爽開告了 - 社會 全台這個人最危險！創20年21次酒駕紀錄關不怕 - 社會 詭！903房紅衣女留血書輕生 王朝飯店突跳電600人沒早餐吃 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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