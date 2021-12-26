汐止樟樹二路電線桿疑因基座鬆動倒塌。（民眾提供）

新北市汐止區今（26）日下午3時45分樟樹二路128巷口電線桿疑因基座鬆動倒塌，1輛計程車行經閃避不及自撞，所幸駕駛並未受傷。目前電線桿橫躺道路中，雙向暫時管制無法通車，轄區警分局員警在場管制，汐止區公所已通報台電公司派員排除。