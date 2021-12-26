王力宏、李靚蕾婚變事件鬧得沸沸揚揚，兩人的星座金牛、巨蟹座近日來也變成關注焦點，外界甚至開始揣測，還有哪些人的婚姻恐撐不過今年，星座專家艾菲爾分析，2022年有3個星座要注意，婚姻可能亮紅燈，其中第二名恐出現七年之癢！
艾菲爾在《命運好好玩》節目中舉出太陽、上升、金星有落在下列3個星座的人，要小心婚姻出狀況：
●第3名 巨蟹座：婚姻波折接二連三
原本婚姻就已經有出現狀況的巨蟹座，在接下來的2022年要更加留意，包括先前已經因為吵架、金錢或信任等的問題，造成夫妻失和的人，問題若沒有妥善解決，到了2022年可能會引起更大風波，尤其切忌分隔兩地，否則可能會造成更大波折。
●第2名 獅子座：相敬如冰，同床異夢
結婚將近七年的獅子座要小心「七年之癢」，特別是夫妻之間沒有共同的興趣、話題，無法在生活中製造驚喜或情趣的人更危險，甚至可能會變成「偽離婚」狀態，進而產生「不如簽字離婚」的念頭。
●第1名 天蠍座：聚少離多、分道揚鑣
艾菲爾指出，王力宏、李靚蕾的婚變風波，多少也受到聚少離多的影響，聚少離多也是許多人婚姻關係中的最大阻礙。提醒天蠍座在2022年一定要與另外一半培養共同的興趣、嗜好，有同樣的價值觀，哪怕只是為了兒女的未來一起訂下目標也好，否則可能有會陷入「各過各的更輕鬆」的狀態。
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