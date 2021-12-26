女星謝忻近年不只尋求事業上的突破，熱愛運動的她，也積極健身，並練出一身好體態，不吝嗇展現身材的謝忻，今（26日）則在臉書曬出一組白紗照，只見謝忻以一襲開深V的透視白紗入鏡，讓她傲人上圍和一雙美腿若隱若現，而其中一張是謝忻赤腳，並豪放拉裙擺、露美腿入鏡，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，謝忻放下一頭長捲髮、以一襲低胸的透視白紗入鏡，轉身還放送美背，禮服的深V和貼身設計，讓謝忻前凸後翹的身材曲線一覽無遺，其中一張是謝忻赤腳，並豪放拉裙擺、露美腿，她俏麗又不失性感，邪惡視角讓謝忻腿根若隱若現，有網友大讚謝忻神似「香港一代女神」鍾楚紅，讓謝忻直喊不敢當。

赤腳的謝忻豪放拉裙擺、露美腿，讓她俏麗又不失性感。（圖／取材自謝忻臉書）

謝忻在文中透露，她在前經紀公司時，每個禮拜都要驗收拍照姿勢、才藝和體重，謝忻有感而發說：「年輕的時候，好像真的什麼都不會，什麼都不懂，容易犯錯，容易被罵，也容易被挫折擊敗。」謝忻也提到，如今她已長大、成熟了「不再被束縛著，想哭就哭，想笑就笑，用自己的方式過每一天，活成自己喜歡的樣子，這樣的領悟也算是2021年的收獲吧！」

謝忻表示：「這一年，開始全心地享受著大自然。有山就往上爬，有海就往裡跳，挑戰了很多以前沒做過的事，進階了自己的能力，更知道自己要的是什麼。」她也期許自己，優雅地看待人生的逆境，從容地面對現實的難「就讓我用這幾張做我自己的白紗照，為2021年劃下句點。期待2022年的來臨，更期待不同以往的自己。」