數位化趨勢正在主導全世界每一件事，歐洲聯盟引領全球，依循「2030數位羅盤」（2030 Digital Compass）政策主軸，計畫在2022年9月正式公布「數位身分皮夾」(European Digital Identity Wallet），引起國內產學界的關注，並提議政府加快研議。

新世代金融基金會董事長陳冲表示，這些國際新觀念，涉及不只限於科技的問題，還有個人資料保護、有應用層面，台灣應該多加了解其制度規劃。

微軟台灣研發中心總經理張仁炯負責微軟全球OFFICE ONLINE，工作之一時監管全球1億人同時使用的任何可能狀況，需注意軟體應用和資安角度。張仁炯在新世代金融基金會、臺灣大學社會科學院共同主辦「元宇宙大軍壓境 歐盟數位身分皮夾（Digital ID Wallet）的啟示」研討會上，作出嚴重警告。

張仁炯指出，台灣的資安現況像「打世界大戰」，民眾、企業並不知道正在經歷人類史上最大的資安威脅，在討論參考歐盟作法之前，短期內需了解目前的資安風險，像台灣是獨特國家，無法和其他國家簽訂數位主權的協定；中期則要督促政府的IT投資要加速，要設立各級單位資訊長CIO，要先了解需求，才能作出正確行動、法規配合。

張仁炯說，全面改善資訊基礎建設、佈建資訊安全這件事，台灣應該要做、也早晚要做，但實際做起來要解決需求，同時不能危害人民權益，這部份各界的步伐緩慢，資訊系統沒有雲端、運用太弱，大數據更沒有在用！

台灣大學社會科學院院長蘇宏達亦指出，我們在研究歐盟最新作法之時，和德國大企業對話時發現，企業對德國的數位化其實不慎滿意，包括技術工程、消費與使用、法規等，不甚完善的法規反而會成了監控人民，因此德國先要把法規建好，才讓數位服務逐步走進消費領域，這樣的思維和過程，對台灣的IT、消費應用都是挑戰。