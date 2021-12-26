加強消毒影響回程 長榮航空暫停松山、高雄飛往浦東 16:312021/12/26 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空因應上海浦東機場最新防疫作業規範，載客航班抵達後需要加強清潔、消毒，返程航班因此將會長時間延誤，為避免班機無法於宵禁前抵達松山機場、高雄小港機場，長榮/立榮航空目前規劃12月26日起至2022年2月3日松山飛往浦東、高雄飛往浦東航段將暫停載客服務，回程航班則正常起降。 至於，桃園－浦東往返航班均維持正常載客服務，惟返程之浦東－桃園航班將會因清消而延誤。 上海加強消毒 長榮暫停北高飛浦東航班 上海實施新防疫規定 長榮明起取消松山、小港去程航班 #長榮 #長榮航 #浦東 #飛往 #航班 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中長榮桂冠推年菜外帶 連七年與慢飛家族年菜合作傳愛 23:132021/12/22 生活 國際航班大亂 陳時中：延長住防疫旅館自行負擔 14:292021/12/26 生活 《航運股》長榮航攜秋田縣廳推廣旅遊 總座：疫後飛日一位難求 15:052021/12/25 財經 《造紙股》榮成兩岸續擴產 紙箱布局大躍進添動能 15:572021/12/24 財經 元坤盃大專七人制橄欖球賽聖誕節熱鬧開踢 新北市長侯友宜現身力挺 16:272021/12/25 體育 長榮航＋秋田縣廳推「舌尖旅行 秋田雪藏美味」聖誕餐會 20:032021/12/24 財經 一秒偽出國！長榮耶誕餐會大啖秋田和牛 重溫日本旅遊 19:052021/12/24 生活 美赴陸航班屢取消 陸駐美使領館提出嚴正交涉 14:112021/12/26 兩岸 疫情升溫打亂旅行計畫 全球2000多架航班取消 22:402021/12/24 國際 美5G將上路 航空業憂航班大亂 04:102021/12/21 全球財經 當沖降稅確定再延3年 台股歡呼漲百點 11:192021/12/21 財經 財經熱門新聞 無痛存退休金》提早退休勞保年金「減20％」 1方法每月再多領4千 - 財經 台股萬八新高 寶雅股價竟殺翻...網見走勢嚇爛：完了 - 財經 青山洋服台灣退場 日本改賣百圓商品求生 - 財經 2022紅包股來了 股市大咖的11檔展望好股 - 財經 從軍9年財富自由！軍官持股狂飆1280萬 光股利就領破133萬 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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