長榮航空因應上海浦東機場最新防疫作業規範，載客航班抵達後需要加強清潔、消毒，返程航班因此將會長時間延誤，為避免班機無法於宵禁前抵達松山機場、高雄小港機場，長榮/立榮航空目前規劃12月26日起至2022年2月3日松山飛往浦東、高雄飛往浦東航段將暫停載客服務，回程航班則正常起降。

至於，桃園－浦東往返航班均維持正常載客服務，惟返程之浦東－桃園航班將會因清消而延誤。