出門在外，難免會遇見一些超出自己能力範圍的事，但每求助一次就欠下一次人情債。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座臉皮薄，最不喜歡欠人情，寧願自己吃虧也不麻煩別人。

▍天蠍座

天蠍座非常獨立自主，最討厭麻煩別人、欠人情債，就算是和自己很熟的親友也一樣，只要自己能做到的事情，就會自己完成，除非真的自己不能搞定，才會去請教別人。

▍摩羯座

摩羯座為人客氣，但個性較為冷淡疏離，即便和他們相當熟稔，也不會見他們來麻煩自己幾次，最主要原因是他們臉皮薄、自尊心強，拉不下面子去請求別人幫助，另一方面是他們更不願意去麻煩別人、占人家便宜，除非萬不得已，就算有求於人，他們也會盡心回報對方。

▍天秤座

天秤座雖然樂善好施，但是自己卻不愛麻煩別人，最主要原因是，他們覺得讓別人花時間和精力幫忙自己做事，會非常不好意思，就怕打擾到對方、讓對方覺得為難，更擔心遭到對方拒絕，所以乾脆自己解決，即便過程中要吃苦受累也沒關係。