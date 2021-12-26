台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案投票將在2022年的1月9日登場，引發各界關注。不過，前民進黨立委郭正亮發現，林昶佐似乎想要以熱戰面對罷免，但事實上對林昶佐而言，只要讓罷免票沒有達到門檻即可；郭正亮分析，林昶佐對於罷免門檻的票數還是怕怕的。

郭正亮今天(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，目前國民黨的情況是找不到主帥，也不知道誰要選。他觀察林昶佐最近的臉書動態後發現，林主要都是PO一些和掃街活動相關的照片，「這種可以」，但造勢、發面紙就是熱戰，會引起注意。

郭正亮指出，林昶佐的造勢場越來越多，看起來也是要造越來越大的勢，這就很奇怪，「因為你沒必要贏，讓對方不到6萬1就好」。郭正亮直言，林昶佐對6萬1還是怕怕，「因為公投同意票大概是有5萬8千左右，所以他是有點怕怕的」。

郭正亮透露，還有一些人對林昶佐講一些有的沒的，比如說萬華中正的眷村很多，有人去動員壓力會很大，他可能因為這樣決定熱戰，但因為選情滿冷的，熱戰會把對方也炒起來。

此外，台北市長柯文哲日前表示，國民黨應該找民進黨做藍綠合作，一起幹掉林昶佐，他說「這是比較務實可行的辦法，再來就藍綠可以一起分贓了」。面對媒體追問，柯文哲說，「藍綠兩黨去處理嘛，對不對，對這答案滿意嗎？」