熊熊（右）、邱慧雯是好姐妹。（衛視中文台提供）

熊熊跟邱慧雯日前上衛視中文台《一袋女王》分享跟閨蜜一起做過的瘋狂事。宇珊跟洪詩兩人是女團Popu Lady中的團員，5年期間日日夜夜都在一起，當年女團規定晚上10點後是門禁時間。但有天晚上洪詩跟其他2位團員偷跑去夜店玩，宇珊則和另位團員早早入睡，隔天洪詩等3人被抓包，被經紀人叫去小房間約談，不只訓話還要罰款，經紀人說雖然宇珊還另個人沒去，但是團體的一份子，應阻止其他人違規，所以要連坐罰款。不過多年後，公司舉行員工旅遊5人的旅遊費用就用當年的罰款來付算是補償。

洪詩（左）與宇珊曾是Popu Lady團員。（衛視中文台提供）

熊熊說跟邱慧雯2015年某活動上認識，當時看到邱慧雯覺得這女生太漂亮，當下因跟邱慧雯不熟總覺有距離感，只敢遠遠看著她。後來一起出外景，那天錄影結束後兩人就躺在床上聊天，熊熊觀察邱慧雯是不八卦的人，不知不覺中講了心裡的話，在聽了熊熊許多祕密後，邱慧雯突然說「熊熊，你答應我，以後不要隨隨便便跟人家講那麼多秘密，秘密一旦說出口就不再是秘密」，讓熊熊覺得邱慧雯那麼為自己著想，因此變成好朋友。

後來邱慧雯去北京發展，剛去一陣子她就跟熊熊聊近況時聊到在北京人生地不熟，沒想到過幾天後，邱慧雯接到熊熊電話，說她人到北京了，熊熊表示當初邱慧雯要去北京闖蕩，她就曾苦勸不要，加上邱慧雯在北京又沒朋友，在多打聽後知道自己有個朋友在北京當經紀人，為了表示慎重並搓合兩人合作，熊熊特地飛了一趟北京介紹朋友跟邱慧雯當面認識，介紹完後熊熊再飛回台灣，後來這位經紀人也順利跟邱慧雯合作，熊熊誠意十足有情有義的幫忙，讓她好感動。

熊熊說她和邱慧雯私下都有點歐巴桑性格，愛撿便宜，兩人常相約去五分埔逛街，而且只逛店家的花車，專挑特價商品，加上兩人眼光差不多，所以一直是購物好朋友。兩人不只在台灣愛買，出國時更是瘋狂，兩人曾經一起去泰國，買到28吋的行李箱裝爆，最後只好在當地買了批貨專用的超大型購物袋，而且還一樣塞到滿，為了節省行李空間，兩人只好自己肩背，結果重到讓兩人的肩膀當場瘀青噴血，熊熊笑說：「揹到肩膀出痧流血」。《一袋女王》每周一至周五晚11點在位視中文台播出。