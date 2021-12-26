鶯歌公有市場周邊人行道路殘破不堪，近30年未整修，長期以來又被流動攤販佔據，周邊居民逛菜市場根本無路可走。（市議員蘇泓欽提供）

為了配合新北市立美術館完工，新北市府著手推動鶯歌「陶、藝、山、水」四藝徑改善，整修老街、捷運三鶯線、轉運站沿線道路改善，地方民眾近期反映，正在進行改建的鶯歌公有市場周邊人行道路殘破不堪，近30年未整修，長期以來又被流動攤販佔據，周邊居民逛菜市場根本無路可走，行人流竄在路中，與車爭道，盼市府能將此段道路一併改善。

鶯歌四路徑為分為「陶、藝、山、水」4區塊，總預算約2.95億，市府原計畫4條路徑都爭取中央前瞻補助，但最終僅有陶路線獲中央核定1.2億元補助，其餘3案近期確定將由地方自行籌措，為了趕上新北市立美術館完工目標，工務局將趕在明年1月完成發包作業。

新北市議員蘇泓欽表示，鶯歌四路徑中僅有包含鶯歌火車站右側至孫龍步道的建國路段，但鶯歌火車站左側的建國路段長年沒有整修，人行道從鶯歌鎮公所時代至今早已破舊不堪，一旁的公有市場美食廣場又將在明年中開幕，屆時將有遊客慕名前來，若人行道沒有整修，所有人都走在大馬路上相當危險。

蘇泓欽說，雖然該條路長期有攤販占用人行道問題，但當地里長、民眾會勘時也已保證，若人行道決議動工，市場自治會將與攤販協商，撤離人行道，希望市府考量將道路部分限縮，並將人行道拓寬，使建國路至中正一路的人行道寬度能比照公有市場前空間。

養工處表示，當初鶯歌四路徑規畫是以觀光遊憩路線為主，因此沒有納入建國路至中正一路的人行道改善，近期市府已前往會勘，由於該路段整修需耗費千萬，且現況多被攤商占用，因此現在仍在評估階段，若計畫可行明年將向營建署爭取前瞻預算，積極爭取改善。