台大林管處長蔡明哲，推動共榮計畫不遺餘力。（廖志晃攝）

台大林管處長蔡明哲（左），致贈感謝狀給黃麗淑。（廖志晃攝）

人間國寶黃麗淑（左二），致力推廣漆藝。（廖志晃攝）

人間國寶黃麗淑（左二），致力推廣漆藝。（廖志晃攝）

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處，善盡大學社會責任，結合「人間國寶」黃麗淑老師，為林業計畫合作夥伴開辦「木胎漆藝」訓練課程，未來，8位種子學員將在溪頭開班，為銀髮族授課，讓森林療育兼具工藝療育。

台大林管處近年推動「共榮計畫」，與在地社區、部落及中小學深化合作，以自身的優勢強化地方的特色，積極與地方文化、產業資源連結，進而發展夥伴關係，達到共榮共進的願景。

今年共榮計畫，禮聘由文化部以「漆工藝」登錄為「人間國寶」重要保存者黃麗淑老師，從10月16日起至12月26日，辦理為期11周共12堂的漆藝訓練課程，8位學員都是來自台大實驗林轄內社區林業計畫夥伴，包括竹山鎮茶道協會、東埔蚋溪環境生態保護協會、永隆林業生產合作社及水里鄉上安社區發展協會等單位。

學員從零開始，學習傳統漆工藝技術，以台大實驗林實習工廠生產的國產材方形木椅，及木製圓板為胎體，由黃麗淑傳授漆工藝4種技法，包含罩明銀地彩繪技法、彰髹技法、貝殼鑲嵌技法及罩明葉紋技法，每人各製作3件木椅及3件圓板掛飾，藉由漆藝課程傳承漆工藝，也讓學員培養第2專長，增加額外經濟效益。

台大林管處長蔡明哲，致贈感謝狀給黃麗淑及助教賴明淳時表示，台大善盡大學社會責任及聯合國永續發展目標，今年以文化藝術結合國產材，還邀請人間國寶黃麗淑指導，成果斐然，製作的木椅可以當做傳家寶；也希望受訓學員將漆藝傳承到社區，提升生活內涵。

國立雲林科技大學教授林蘭東表示，黃麗淑的漆藝技巧融合台灣、日本及世界各國技藝，還創意及深厚的人生涵養，都呈現在漆藝作品中，不僅是台灣人間國寶，更是世界之寶；而學員克服漆藝的難度，完美呈現所學技藝，正是名師出高徒，也是文化資產保留與發展的契機。

國立雲林科技大學創意生活設計系主任張岑瑤指出，台大結合木藝及漆藝傳承，木胎漆藝豐碩的成果令人驚艷，也是學習的榜樣，希望將來可與台大林管處進行合作。

黃麗淑能夠榮膺人間國寶，除了精湛的技藝與修為，還有追求完美的「頂真」精神；她說，8位學員學習漆工藝，就像在勞改營，非常辛苦，但是大家都很認真，風雨無阻，早到晚歸，希望學員秉持「做工藝要有做工藝的精神」，要做就要做到最好。