今天是中共前領導人毛澤東的誕辰。導演張藝謀執導的劇場昨天在毛澤東家鄉湖南韶山首演，另也有數萬民眾到當地「朝聖」。嫦娥5號去年攜回的部分月球土壤昨天藏於當地，以告慰毛澤東。

12月26日是毛澤東128週年的冥誕。香港星島日報報導，25日晚間有數萬民眾聚集在韶山「東方廣場」，有人身著共產黨的紅軍制服，向毛澤東銅像鞠躬，也有人揮舞「毛主席是人民大救星」等標語。26日零時到來之際，現場旗海飄揚，有民眾高喊「毛主席萬歲」。

近期文化界有不少紀念毛澤東誕辰的活動。由名導演張藝謀擔任總導演的大型場景劇「最憶韶山衝」25日在韶山的「紅五星」首演，講述毛澤東成長的故事。

此外，湖南衛視20日起也播映5集的「中國出了個毛澤東．換了人間」紀錄片，長沙市24日也辦了「紀念毛澤東同志誕辰128週年」長跑賽。

科學界也慶「毛誕」。中國發射的「嫦娥5號」探測器2020年自月球攜回部分土壤，也在25日安放在韶山的月樣備份存儲基地。

報導引述中國國家航天局局長張克儉表示，這既可告慰毛澤東「可上九天攬月」的願望，也可利用當地「紅色旅遊」勝地的資源為大眾科普知識。

另外，目前正在太空作業的中國「神舟13號」太空人今天也第2次出艙，有網友認為這也是為紀念「毛誕」。

毛澤東的誕辰和「耶誕節」相差僅一日，星島日報指，近年中國官方強調「文化自信」，不鼓勵宣傳耶誕，相關活動降溫。

而毛澤東雖在執政期間發動過大躍進、文化大革命等爭議的政治運動，但官方仍強調他是「近代以來中國偉大的愛國者和民族英雄」。在近年中西關係惡化的背景下，中國民間仍有不少「毛粉」。（編輯：沈朋達/張淑伶）1101226