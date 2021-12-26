疾管署副署長羅一鈞表示，國內突破性感染疫苗中以BNT最多，其次是科興、ＡＺ。（鄭郁蓁傳真）

Omicron至今造成多國疫情再起，衛福部疾管署副署長羅一鈞表指出，統計今年7到11月以來，境外移入個案有794例，是去年同期228例的3.5倍，12月將會達到5倍，且確診者和過去都是漁工、移工復陽舊案不同，多是帶有高病毒量的新個案，直言今年秋冬將會是一個「險峻的季節」，且研究也發現Omicron存在氣溶膠傳播，香港防疫旅館光是住在斜對門，都可能因為同時間開門就感染，呼籲還是要盡快接種第三劑疫苗。

公立醫院協會今天舉辦「新冠肺炎未來趨勢研討會」，邀請衛福部長陳時中、疾管署署長周志浩、疾管署副署長羅一鈞與莊人祥分享防疫成果與策略分析。

羅一鈞報告時表示，疾管署統計到前天為止，發現光是12月就有255例境外移入個案，且春節專案執行以來發現確診者都是學生、或是台商等返台者，和過去都是移工、漁工等個案不同，且經過基因定序發現，確診個案還有個特色就是，除了都是Omicron為多外，也都是從高風險國家入境者多，一半以上有症狀，Ct值偏低，病毒量非常高。

若比較今年和去年同期，更可以發現，境外移入個案是去年同期的3.5倍，羅一鈞表示，今年下半年，7到11月累積個案共794例，是去年228例的3.5倍，到了12月可能會超過五倍，他直言，明年春節之前，國際疫情會越來越險峻。

此外，突破性感染更成為確診主流，十月時國內突破性感染者已經超過五成，十二月時達八成，他也預估，到年底應該會超過八成。突破性感染中接種的疫苗，以BNT最多，其次是科興與AZ，前者因為是最多國家使用，後兩者多與東南亞移工有關。

至於最新的Omicron分析，羅一鈞表示，根據英國提供的監測資料發現，與Delta相比，Omicron的傳播力比D需要一周時間才能翻一倍相比，縮短到1.3~3天就會翻一倍，且更容易感染給曾經打過疫苗、與曾經染疫者，也就是說，Omicron感染後的抗體很難維持。

羅一鈞並指出，根據報告也發現，在大型聚會中，Omicron的傳播方式比起Delta更容易透過空氣、飛沫傳播，也就是說氣溶膠傳播可能性的確存在，尤其是高聲說話、唱歌，在空氣不流通處感染快速。

羅一鈞表示，例如香港在防疫旅館群聚調查中發現，光是住在斜對門的房客，即使來自不同國家，也會感染相同的病毒株，推測可能在同時間開門，或是相近時間開門，因為病毒停留在走廊，導致開門時氣流交換就會侵犯呼吸道。

此外，國外報告，面對Omicron病毒，即使接種完整兩劑疫苗後，不到10週，也就是三到四個月保護力就會下降，因此會有專家認為第三劑追加劑要在縮短時間，但目前的專家仍認為維持五個月，產生的免疫效果會比較好。

羅一鈞也強調，美國CDC針對突破性感染分析，發現沒打疫苗者的突破性感染發生率，是有打疫苗者的5.8倍，死亡率更是高達14倍。因此雖然疫苗鬧鐘不斷在調整時間，且未來可能不只要打第三、第四劑外，仍要持續透過疫苗覆蓋率，才能提高保護力。