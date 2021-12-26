今天NBA場上進行聖誕大戰，籃網以122：115送給湖人5連敗，本場湖人主將詹姆斯(LeBron James)轟下39分，但還是難以挽救球隊，而韋斯布魯克(Russell Westbrook)雖然砍下大三元，但命中率不佳，場上正負值-23全場最低，在關鍵時刻灌籃還失手，相當低迷。

Games with 30% shooting or worse on 20+ attempts since Russell Westbrook entered the league:



40 — Westbrook

26 — Harden, Lillard



He shot 4-20 tonight. With a triple-double. pic.twitter.com/Xw31LjJqoG — StatMuse (@statmuse) December 26, 2021

這場比賽湖人少了禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)，但籃網同樣缺少得分高手杜蘭特(Kevin Durant)，照理說籃網的球星更少，而這場比賽湖人詹姆斯啟動「全力模式」仍敗北，他轟下39分9籃板7助攻3抄截1阻攻，命中率56%、外線33.3%、罰球88.9%。

除此之外蒙克(Malik Monk)砍下20分4籃板3助攻1抄截，安森尼(Carmelo Anthony)拿下17分11籃板4助攻2抄截3火鍋，算是詹姆斯外表現最穩定兩人，而主控韋斯布魯克雖然拿下13分12籃板11助攻1抄截，但命中率很低，全場20中4、外線3中0、罰球6中5並有3次失誤，正負值-23全場最低。

湖人在比賽剩30秒左右落後3分，這時韋斯布魯克單刀持球用左手嘗試灌籃，但卻無奈失手，葬送湖人在關鍵時刻追分機會，若說韋斯布魯克是本場輸球戰犯之一，真的不為過，關鍵的是這球詹姆斯在底角外線有超大空檔，他張手要球卻被忽視，若當下能讓詹姆斯砍進外線，比賽還很難說。

Westbrook misses dunk. LeBron was wide Open calling for the ball pic.twitter.com/FHtSvNxiAn — gifdsports (@gifdsports) December 26, 2021

韋斯布魯克5連敗期間平均砍下19.8分8.4籃板6.2助攻1.2抄截，命中率45.3%、三分球10%、罰球55.6%，失誤4.4次，其實若扣掉今天這場，整體命中率不差，前4戰分別有60%、50%、47.4%、57.1%，但外線和罰球都不盡理想，過多失誤也是造成效率不高的原因，更是開季來一直存在的問題。