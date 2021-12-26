在全球鬧晶片荒之際，各國爭邀台積電設廠，美國搶頭香，台積電赴亞利桑那州蓋5奈米晶片廠，估2024年量產，而台積電與索尼合作在日本熊本興建晶圓廠，初期生產22~28奈米晶片，從已量産5奈米晶片的台積電來看，日本引進的是過去10年的技術，背後有何盤算呢？日媒報導，純電動汽車是未來趨勢，預期晶片需求將大幅增加，22～28奈米晶片在汽車和工業設備上仍屬較新的技術，加上成本相對較低，因此受日方青睞 ；此外，熊本位於九州，聚集半導體和汽車產業，台積電前往設廠，當地寄予厚望盼「重振九州矽島」。

台積電與索尼合資在日本熊本蓋一座12吋晶圓廠，初期採用22~28奈米製程，以滿足市場對於特殊技術強勁需求， 該廠預計2022 年開始興建，2024 年底前量產，月產能約 4萬5千片，日本政府擬補助4000億日圓，約達初期資本支出規模8000億日圓（約台幣1940億）的一半。

日經新聞報導，據九州經濟産業局統計顯示，九州的半導體相關製造業數量，占日本比重35％，2020年積體電路生産總額達到7361億日圓（約台幣1785億），占日本整體比重達43％。

不過，日本半導體產業低迷已久，支撐昔日榮光的工廠已在全球激烈競爭中脫隊，目前索尼在熊本和長崎擁有最先進的傳感器廠，但邏輯半導體僅為上一代的工廠。

由於日本企業已退出最先進邏輯半導體製造，台積電與索尼新廠計畫生産22～28奈米晶片，相當於日本國內最頂尖的技術，但對量產5奈米晶片的台積電而言，這是10年前的技術。

為何日方要引進台積電10年前製程呢？伊藤忠總研高級主任研究員深尾三四郎表示，去碳化為全球趨勢，有助於帶動純電動汽車晶片需求，而22～28奈米晶片在汽車和工業設備方面，仍屬較新的技術，加上成本相對較低，因此受到日方青睞。

九州地區為半導體和汽車產業重鎮，也是日産和豐田等汽車廠生産基地，以熊本為中心方圓1500公里內，聚集車載半導體、電池和馬達等純電動汽車核心零組件工廠。台積電前往熊本設廠，不僅能強化日本半導體生産，當地更寄予厚望盼「重振九州矽島」。

此外，九州擁有地利優勢，有助於與純電動汽車供應商不斷成長的東亞各國展開合作。