王力宏和李靚蕾婚變事件剛落幕，林俊傑卻成為下一個桃色風波主角，聖誕夜（24日）被一名大陸女網友曬出疑似雙方截圖，控訴男方玩弄情感等，事隔一天案情大逆轉，該女網友發文稱：「我此刻文中所講的人不是林俊傑先生。」讓外界看得一頭霧水。

這名大陸女網友自稱「默默無聞的天秤座陽光女孩」，定位在新加坡，公開疑似與林俊傑的對話截圖，內容提及「我為何現在還會被你騙」、「不適合當你的女伴玩具！你那麼多女人，怎麼偏要找我玩！」、「我不喜歡再聽你說那些重複的傷害我的話」等，男方則回覆：「你可以冷靜嗎？我一點都沒有要跟你玩的意思」試圖安撫。

25日聖誕節，女網友再出示與醫師的對話截圖，內容跟子宮頸細胞病變有關，不過她忽然表明現在所講的人不是林俊傑，原來她將身體問題託付給自稱林俊傑的助理傳話，但對方沒有幫忙轉達，造成中間出現誤會，今26日女網友發文感嘆：「雖然我很傷心。但確實只告訴了這個人（助理）。而昨日看到說查證我捏造身體有癌細胞，威脅林俊傑聯繫見面，我才覺得奇怪？因為JJ是知道我那段日子身體不舒服的。而JJ也跟我說這個人是我絕對可以信任的。你們直到現在都還是好同事耶！怎麼可以說我捏造。」更稱去年1月與林俊傑通過電話，他可以作證。

女網友後來改稱有誤會需要釐清，此刻講的人並不是林俊傑。（圖／微博@ C-peaceful-and-quiet1011）

該女網友認為中間傳話的助理可能沒幫忙帶話，反被控騷擾，形成誤會。（圖／微博@ C-peaceful-and-quiet1011）

由於該名女網友未公開更實錘的證據，吃瓜群眾認為她可能遇到詐騙，而林俊傑今年6月在直播中確實提醒過粉絲不要輕易上當，因為他不會跟別人要一些奇怪的東西，也不會把私人聯絡方式給網友，更不會用公開社群帳號去私聊。

林俊傑所屬經紀公司也在22日發布聲明，「對於別有用心的抹黑造謠及其傳謠的侵權行為不予以回應，是不希望因極個別人尋釁滋事的行為而佔用公共資源，並不意味著相關謠言所捏造虛構的內容是真實的，也並不代表著對於惡劣侵權者的縱容！」並表示若有人掌握林俊傑涉及違法的證據，請直接向相關部門檢舉，林俊傑和公司都願意配合調查，肅清謠言和無端指控。