在贏了就可以直接上台北打8強賽、以及輸了就得拚外卡賽的重要戰役，東泰高中李世瑞知道這次自己進攻上一定要更加勇敢，他繳出18分、11籃板雙十數據，外帶7次助攻，幫助東泰76比63力克高苑工商，如願以分組前三直接收下8強門票。

李世瑞國小本來是踢足球，看了國小籃球籃球聯賽北市南港、花蓮北昌的比賽，就此愛上籃球而「棄足從籃」，因為父親過去也打籃球，所以家人很支持他走上籃球路，不過一開始球技還待琢磨，東泰高中教頭高丁國柱透露，李世瑞高一加入球隊時連投籃都不太行，一路協助他成長，李世瑞說：「當初自己甚至連罰球線都會『麵包』，教練幫我修改投籃姿勢，一直盯著我改善，真的很感謝教練指導。」

隊友廖慈恩說，李世瑞因為曾經進攻不拿手，場上比較不會主動攻擊籃框，只會防守，但現在表現越來越好、突破自己成長，他也很開心。李世瑞補充，自從球隊這階段12強複賽面對能仁家商展現追分能力，自己也開始在進攻上更有自信，自認切入速度還不錯，加上最後一場分組單循環賽，又是攸關直接晉級與否的關鍵戰役，自己說什麼都不能在進攻上繼續客氣，也謝謝隊友廖慈恩、陳晉桓是其他球隊防守重點，因此給了自己不少進攻空間。

此役不只李世瑞，廖慈恩、陳晉桓、胡晉豪等先發五虎也都有出色數據，廖慈恩獨拿25分，陳晉桓12分、5籃板、3助攻，禁區長人胡晉豪12分、19籃板、4阻攻；廖慈恩被教頭高丁國柱點名前幾場有點不專注，此役調整回來，廖慈恩笑說，關鍵戰役，全隊都想盡早確保8強席次，從防守做起、大家一條心，順利搭上8強列車。