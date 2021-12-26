安得烈慈善協會成立迄今恰滿十年，協會在新北市五股區總部舉辦感恩會，感謝長期贊助支持的愛心企業廠商和志工朋友，新北市長侯友宜專程蒞臨祝福，對於協會運用食物銀行長期幫助脆弱家庭和弱勢兒少，充滿了感動！侯友宜並以人生兩座山—事業山和志業山，與大家共勉，希望社會追求志業山的超過事業山，讓社會更祥和、更向前。

安得烈慈善協會創辦人魏悌香牧師在十周年感恩活動中表示，他發現自己做了三件開心的事，一是創辦了協會，二是找到象徵五穀豐登的五股五工路成立總部，三是找到了羅紹和將軍擔任執行長。

魏悌香說，取名安得烈是因為他是耶穌的第一個學生，也是第一個帶人到耶穌面前的門徒，包含成就五餅二魚神蹟的孩童。而羅紹和因為小時候苦過，因此對於弱勢家庭的處境特別能體會。

安得烈慈善協會現任理事長張德明則表示，協會以弱勢扶助、急難救助、災害援助和教育推廣為四大志業；其中又以食物銀行作為救助的支柱，一個月至少送出5千500個食物箱，感謝10年來所有愛心贊助支持的愛心企業和廠商，以及協助整理打包的志工們。

侯友宜在新北市副秘書長張其強和社會局副局長許秀能的陪同下，參加感恩會。侯友宜表示，安得烈選在新北市做為行善做好事的總部，10年來濟弱扶貧不計其數，令他非常感動。

侯友宜說，新北市人口超過400萬人，需要幫助的人也最多，他上任後成立「好日子愛心大平台」，短短2年多即媒合了34億的物資市值和善款，幫助了超過2千200萬人次，顯示社會的愛心和善念。

侯友宜話鋒一轉，有人賺了全世界的錢財，只求能有一夜好眠；人生追求事業成就永遠不會滿足！因此要攀爬另一座志業山，而現場所有長期付出支持的愛心企業廠商負責人、志工等，都是志業遠超過事業，就像安得烈慈善協會，一直在推動社會往前走。