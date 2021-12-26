三重區福德北路口10月曾發生地層塌陷「天坑」事件，嚇壞民眾，新北市議員李翁月娥近來接獲陳情，三重區六張街道路不明原因凹陷，里長修補10多次都沒用，宛若無底洞，凹洞造成多起摔車意外，李翁月娥日前會勘，開挖後赫見17公尺長寬土層被淘空，養工處表示，路面淘空部分預計農曆年前改善完成。

三重區福德北路口10月曾發生地層塌陷的「天坑」事件，坑洞陷落面積估計達4乘4公尺、1層樓深，影響4車道，所幸無人員受傷，三重區長陳奇正當時坐鎮緊急進行補漿作業，事件後，三重各里長們都提高警覺，檢討里內路面情形。

三重區六合里長陳銘豐近日向新北市議員李翁月娥陳情，他表示，六張街有個凹洞，一年來他自行修補10多次卻總是凹陷，宛如「無底洞」，此外數公尺的道路有多達24個人孔蓋，數量驚人，用路人常因凹洞及凸起人孔蓋摔倒，民眾苦不堪言。

新北市議員李翁月娥表示，接獲里長陳情後，要求各管線單位、工務單位會勘開挖，開挖後赫見大片土石已流失，測量後大約是17公尺長寬、約1層樓土層被淘空，她要求相關單位即刻修補，避免日前「天坑」事件再現，影響附近住家，並要求相關單位調整人孔蓋數量。

新北市工務局養工處表示，針對六張路土石流失部分，會針對問題點予以灌漿填補，至於人孔蓋部分，則會要求各管線單位把不需要的孔蓋降埋，預計農曆年前完成，還給民眾安全舒適的通行環境。