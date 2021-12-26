「桃園陽光劇場」開幕演唱會26日由Red Bull 3Style冠軍DJ DINPEI熱鬧開場，演出陣容包括盧廣仲、蕭煌奇、魏如萱、徐佳瑩、吳獻接力演出。擔任壓軸演出的盧廣仲剛發行新專輯《勵志論》，一邊研習太極一邊準備年底各場演出，也即將有簽唱會，希望能在歲末年終時跟大家一起勵志一波。擔任桃園陽光劇場開幕演唱會第二日壓軸的他表示：「很榮幸能擔任開幕演出，我會全力以赴唱歌給大家聽。」當天將帶來多首歌曲，其中包括新專輯的歌，用勵志的頻率一起與大家共振，並許願新的一年能夠超越悲喜感覺和平。

剛忙完兩場小巨蛋演唱會的魏如萱，緊接著宣布明年7月23日即將在高雄巨蛋開唱。對於自己在台北小巨蛋演出的感想，她覺得很喜歡也很開心有這麼多人參與，雖然演出有一點小小的失誤，但這些小小的失誤就是live演出裡有趣也很珍貴的。當被問到新年願望便表示，希望票房開出紅盤，再加一場，魏如萱很期待能在新場地桃園陽光劇場首次演唱並笑說：「聽說場地風很大，我會把帽子戴上以防我的瀏海被風吹開。」

吳獻10月發行EP《Sundial ll》，幾乎都在瘋狂工作。滿檔的訪問與表演，讓他努力讓平常生活規律化：早睡早起。此外，預計明年3月會有個人專場的他，也已經在認真準備中。他把《Sundial ll》裡最喜歡的歌都安排在桃園陽光劇場開幕演唱會中表演，希望歌迷會喜歡。他表示：「既期待又緊張，這是我第一次唱有直播的演出，桃園的朋友準備好了嗎！」