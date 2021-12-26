前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於民進黨修改地方制度法，讓新竹縣市合併升格一事，前民進黨立委郭正亮認為，唯一能夠解釋的就是只考慮林智堅的選舉，還說不是一己之私？笑死人了！哪有人這樣搞的？他也質疑，如果站在國家整體角度需要一個大科學園區，那苗栗為何不納入？

民進黨為2022縣市長選舉超前部署，身兼民進黨主席的蔡英文總統下令修正《地方制度法》，要讓新竹縣市合併升格，引來在野炮轟「英人設市」，但民進黨立院黨團把該案逕付二讀，順利將草案送進委員會審查。

前民進黨立委郭正亮今（26）日在《新聞大白話》政論節目中認為，新竹縣市合併升格，在地沒有人會反對，因為升格會有更多的統籌分配款，公務員職等變高，誰會反對？重點是有沒有從國家的立場考慮問題？例如為何苗栗被晾在外面？以科學園區來說，竹南距離科學園區只有17公里，竹南有123公頃，科學園區有612公頃，所有人都認為這兩個地方是整合在一起的，為何苗栗沒有納入？

另外，郭正亮強調，力積電在苗栗銅鑼投資兩座12吋晶圓廠，花了2780億元。如果站在國家整體角度，需要一個大科學園區，那苗栗為何不納入？苗栗納入才是真的按照台灣國土規劃在思考問題，也就是需要把科學園區整合，統一調度，例如消防就會有協調問題；另外新竹輕軌也還沒蓋。唯一能夠解釋的就是選舉考慮，只考慮林智堅的選舉，因為苗栗一納入（民進黨）就選輸了！還說不是一己之私？笑死人了！哪有人這樣搞的。

謝寒冰也披露民進黨的選票算計，如果新竹縣市合併，民進黨大約可以贏1萬票，如果併苗栗，很可能就會輸，但如果不併苗栗，未來台灣西部從台北到台中，就剩苗栗孤伶伶的，這說不通。

郭正亮直言，這是用上次選舉國民黨和民進黨的得票數計算，但上次徐欣瑩有選，所以綠營這次希望高虹安和邱顯智都出來選，這樣民進黨就會贏1萬到2萬票，不過也不要以為林智堅一定會贏。