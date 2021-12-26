雲林縣政府與企業鼓勵學子勤奮向學，頒發助學金200人受惠。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「110年度國民中、小學奮學獎助學金」慈善公益活動，26日在雲林縣政府大禮堂舉行頒獎典禮，由雲林縣政府、雲林縣不動產開發商業同業公會、雲林縣文化基金會共同主辦，今年共頒發40萬元給200名學子每名2000元奮學獎助學金，鼓勵學生們勤奮向學，用教育改變自己的人生。

奮學獎助學金頒發典禮由雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣不動產開發商業同業公會理事長李銘洲、祕書長周宗正等人共同主持，200名學子開心領取助學金，並說出自己未來的願望，承諾以後有能力也會幫助他人，現場充滿正能量，氣氛溫馨感人。

謝淑亞表示，弱勢家庭的孩子唯有藉由勤奮向學，才能改變自己的人生，透過不動產開發商業同業公會，持續辦理獎助學金公益慈善活動，鼓勵學子不斷認真學習、勇敢圓夢，日後有能力有機會也能回饋社會、共同為社會盡一份心力。

周宗正說，公會除了頒發助學金，也安排弱勢家庭孩子課後輔導、樂器學習，並在頒獎典禮中安排他們展現太鼓、手語、布馬娘傘、舞蹈、聖誕幸福音樂等學習成果，希望孩子們在勤奮向學之餘，也能藉由學習音樂與表演，多元成長更加自信。

李銘洲指出，公會為鼓勵學子努力奮發向上、給予更好的受教機會，每年均於耶誕節前後辦理奮學獎助學金發放，已邁向第11年，近4年來為了幫助更多學子，助學金名額從一開始的50名增加為100名，現在已增至200名，希望孩子受到鼓勵後，更加用功讀書、培養專長，改變自己的命運。