A-Lin暌違4年即將推出新專輯，繼先前推出連結母女三代親情之間的單曲〈盡情旋轉〉廣獲好評，她將於12月30日再釋出令人一聽就想跟著一起載歌載舞的新單曲〈ROMADIW〉，帶著彈舌音的原住民阿美族語ROMADIW（音似：擄馬騮）是「唱歌」的意思，是適合在即將到來的跨年及年底各類歡欣活動上同樂的歌曲，同時也代表A-Lin與族人之間的LINK。

〈ROMADIW〉為了傳達新專輯裡用音樂與世界連結的概念，特別邀請紐約知名藝術家Jeremyville合作，近來愛上畫畫的A-Lin在企劃的推薦下看到Jeremyville的作品，立刻就喜歡上他天馬行空的童趣以及獨特的配色。而原先表示工作檔期已滿到明年的Jeremyville，在看完A-Lin的資料後，表示非常喜歡她的歌聲和音樂，不介意在感恩節假期時加班為A-Lin打造新歌封面，還特別參考了阿美族服飾的代表色系，以紐約客和阿美族人一起唱歌為創作靈感，創造音樂與藝術之間的LINK。

A-Lin收到最終的封面設計後十分開心，表示：「我有提供阿美族傳統服飾的配色給Jeremyville參考，希望封面畫作裡能有阿美族的顏色，我一直覺得歌聲、音樂、唱歌都是讓我很舒服自在的事情，Jeremyville的畫作讓我有這種感覺，真的很喜歡這個封面的設計。」除了平面視覺上國際交流合作，〈ROMADIW〉也和來自洛杉磯的創意單位Twisted Oak Creative（後簡稱TOC）跨界合作舞蹈視頻短片。

這次收到A-Lin的邀請，他們對於〈ROMADIW〉用音樂與全世界連結的概念非常有共鳴，特別在舞蹈中融入阿美族的傳統舞蹈元素，並配合A-Lin的成長背景，前往洛杉磯郊外的山區取景，巧妙的將東西方不同族群的音樂還有舞蹈文化連結在一起，藉此合作讓更多人聽見和看見來自阿美族的熱情，讓A-Lin收到影片時驚喜不已，直呼：「好想跟著他們一起跳。」