今年是台中捷運綠線通車第一年，台中捷運公司26日表示，日前在各車站進行旅客滿意度問卷調查初步彙整，旅客整體滿意度達92.7％，且不滿意及非常不滿意為0，調查結果顯示，台中捷運在營運首年服務品質受到民眾高度肯定。

中捷公司表示，捷運綠線在今年4月25日正式通車營運，為了解旅客對設施、設備、措施及服務等項目滿意程度，委託市場研究公司進行旅客滿意度調查，12月8日至22日期間在九張犁站除外的沿線17個車站，針對旅客進行滿意度問卷調查，在95％信賴區間及3％抽樣誤差，完成1037份以上有效問卷。

調查結果經初步彙整，旅客整體滿意度達92.7％。其中，非常滿意47.0％、滿意45.7％、普通7.3％，不滿意及非常不滿意則為0。中捷公司指出，與其他捷運同業營運初期整體滿意度相較，北捷為87.5％、高捷83.0％、桃捷96.3％。

台中捷運公司分析，調查結果顯示，台中捷運在營運首年服務品質受到民眾肯定，台中捷運在營運首年服務品質受到民眾肯定，整體服務表現尚稱符合市民期待，未來將精益求精，積極提升運量，提供優質的捷運體驗與服務。至於旅客在民調中提供相關改善建議，將作為未來提升服務品質的重要指標。

中捷公司表示，未來將規劃舉辦捷運轉乘精進研討會，透過產官學研專家經驗分享與意見交流，促使捷運系統、公共腳踏車租賃系統及市區公車之營運整合，並改善車站周邊人行道品質，以優化捷運聯外轉乘環境，實現「交通任意門」的目標，進而帶動捷運運量成長。

中捷公司強調，除重視旅客滿意度，並關心員工對工作環境的滿意度，希望透過改善待遇，提升員工士氣，並化為提供優質服務的動力，持續帶給旅客安全、可靠、舒適、便捷的服務。