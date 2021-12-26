英國佐伊健康公司(Zoe health)的首席科學家表示，Omicron變種病毒的症狀更像感冒，都是打噴嚏、流鼻水鼻涕、頭痛、疲勞和喉嚨痛，發燒反而沒有那麼明顯，因此許多英國感冒病例可能都是Omicron感染者，在防疫工作上更難分辨。

英國衛報(The Guardian)報導，佐伊公司的新冠病毒研究團隊(Zoe Covid根據倫敦確診病例的最新分析，Omicron的最常見症狀是流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛；至於發燒、嗅味覺喪失這種舊型症狀只有一半。

另對有類似感冒症狀的人進行病毒檢測時，發現有一半的患者呈現病毒陽性，換句話說，倫敦一半的感冒患者，實際上已Omicron感染。

佐伊公司在上周四的疫情討論會議發布了這些最新發現，也得到Sage科學顧問委員會的支持。該委員會表示「初步證據表明， Omicron感染症狀顯然發生變化，味覺或嗅覺喪失的報告沒有過去那麼常見。」

綜合分析來看，好消息是Omicron的症狀較輕微，對患者比較沒有永久損傷，但壞消息是它的類感冒症狀容易使人們忽略，因此傳播速度更快。

Zoe Covid研究首席科學家提姆‧史佩克特教授(Tim Spector)說，對許多感染者來說，Omicron症狀更像是普通感冒，因此政府必須更改Omicron的症狀列表。

「我們需要快速更新這些情報，現在已有一半有類似感冒症狀的人，其實是感染了Omicron。」

一項來自香港的研究也佐證此說，發現Omicron不太會感染下呼吸道(深部肺部)，但更對上呼吸道的支氣管組織感染力更明顯。

報告說：「它(Omicron)似乎正轉變成一種侵擾上呼吸道的病毒，這使得它與感冒症狀更為類似。我們推測這種轉變是因為這些症狀更具傳播性。」