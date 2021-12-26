前總統馬英九執政時期，因「馬王政爭」引爆國民黨內部分裂，民進黨團總召柯建銘今天表示，「馬王政爭」起因是馬認為王金平「藍皮綠骨」，因此透過電話監聽掌控國會，2013年柯和王討論教官退出校園議題，擔心馬會後悔，王回了一句「我咧插伊」（我管他），柯認為，這是馬對王下手最關鍵原因。

2013年9月6日特偵組召開記者會，認定當時的法務部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌、立法院長王金平等人涉嫌關說；9月9日檢察總長黃世銘認定關說屬行政不法；9月11日兼任國民黨主席的馬英九親自召開記者會，譴責王金平對檢察體系關說，國民黨隨後開除王金平黨籍，王金平因此提起保留黨籍假處理，被稱為「馬王政爭」。

柯建銘今天接受前總統陳水扁廣播節目專訪，陳水扁提到，柯建銘曾在書裡寫道，當時是因為立法院處理教官退出校園相關法案，柯建銘為此打電話給王金平，擔心馬英九對黨政協商會的內容會反悔，讓法案無法三讀通過，王金平回他「我咧插伊（我管他）」，導致馬對王金平下手。

對此，柯建銘表示，「馬王政爭」是壓倒國民黨最後一根稻草，也是影響國民黨最深遠的單一事件，當時發生許多事件，馬英九覺得自己無法掌控國會，就是因為王金平藍皮綠骨，配合度低，導致馬要推動的很多政策和預算都卡在立法院。

他說，馬為了掌控國會，開始對立法院監聽，他和王金平的對話也都監聽，當時民進黨有三大政策：黨政軍退出媒體、教官退出校園，解構黨國資本主義，因此他在2013年臨時會找來綠委管碧玲、鄭麗君去協商「高等中學教育法」，堅持教官一定要退出校園。

他說，當時朝野已協商完畢，只剩下兩個條文要表決，他打電話給王金平表示，好不容易經過三天協商，假如馬英九對教官退出校園不認帳，他無法保證法案會通過。當時王金平就回他，「我咧插伊，沒有每條都聽他的道理，他總統再做也沒幾年」，柯建銘認為，馬英九因此對王金平心生不滿。

他說，當時他和王金平的對話都被特偵組全程監聽，有時兩人講電話是半開玩笑，但也全被監聽到，「馬王政爭」對馬英九而言是「一箭三鵰」，要拉王金平、他和法務部長曾勇夫下台，他砲轟國民黨政府透過監聽操弄國會政治，踩到憲政紅線。陳水扁則認為，馬英九想搞王金平，反而「滿臉全豆花」，最後是賠了夫人又折兵。