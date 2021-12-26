徐若瑄（Vivian）近日捲入王力宏和李靚蕾的離婚風波，徐若瑄三度發聲明澄清，強調自己沒有介入李王婚姻，連老公李雲峰也透過律師隔海發聲挺妻，而徐若瑄昨在IG限時動態標記「保持善良」後，她稍早則在IG限時動態感嘆「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了」，徐若瑄表示自己會心悸、胸悶、沒來由的流眼淚「是網路霸凌的創傷後遺症吧，還是我太愛、太在乎這個成長的地方」。

徐若瑄ig全文。（圖／取材自徐若瑄Instagram）

徐若瑄稍早在IG限時動態曬出一張天空照，並寫下「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了，抬頭看著晴朗的天空卻依然會心悸、胸悶、沒來由的流眼淚，是網路霸凌的創傷後遺症吧，還是我太愛、太在乎這個成長的地方。為了愛我的人，我會努力好好的，給我一點時間修復，等到下次我們再見面，你們會看到升級版的鋼鐵V2.0版。」最後仍不忘標記：「保持良善」。

王力宏遭前妻李靚蕾爆料對婚姻不忠、約炮、召妓後，徐若瑄捲入風波，讓她氣得三度發文捍衛清白，強調不是「介入別人婚姻的第三者」，而其富商老公李雲峰也透過律師發聲明護妻，表示一家人的生活已經受到傷害，喊話「我不會再讓任何人傷害她以及我們的家人。」

而徐若瑄所屬經紀公司也表示，對於這次事件，徐若瑄一直希望用以和為貴的方式處理，堅信愛與善良的力量遠勝過一切，她只希望事件盡快落幕，不要再讓先生和家人委屈和擔心了。另外，夫妻倆有共識6歲兒子Dalton即將要上小學，之後會減少小孩的相關發文曝光度，以個人和工作文為主，保護家人。