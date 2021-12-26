蔡詩芸登上Monkey kingdom耶誕派對演出。（瑩音樂提供）

蔡詩芸與老公王陽明25日聖誕節舉辦派對為愛女慶生，與家人朋友共度節日；談及2022年工作計畫，蔡詩芸表示：「會持續做新歌，一年一年都過得很快！希望疫情趕緊結束，真的很想回澳洲看家人，已經3年沒回去了，希望大家平安健康。」透露近來也參與投資NFT新興市場，「這是新時代科技，一定會有很多發展空間，希望之後音樂上也有屬於自己的NFT」。

蔡詩芸之前以一支台幣1萬5000元價格進場Monkey Kingdom，目前市場行情已達約30萬台幣，翻漲了20倍，她表示自己是從中慢慢鑽研：「這東西很特別、很新，我從一開始不了解，但慢慢來，這是一個蠻不錯的投資方法，也是新時代的投資方式，現在Sunny邀約好友們一起投資，包括E.So瘦子、玖壹壹春風、健志、Starr Chen各一支。」

蔡詩芸也登上Monkey kingdom耶誕派對演出，與8位舞者線上直播表演，共演唱5首歌，派對開場由日本時尚饒舌歌手Verbal Ambush（柳容起）擔任，中場由近日與蔡依林合作推出新單曲的百大DJ Steve Aoki 演出，蔡詩芸則擔任壓軸演出，她對於表演感到相當興奮，直呼：「在虛擬世界裡，用Live線上演出，真的滿酷的。」