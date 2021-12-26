AI人工智慧佳惠於各產業，是財富管理投資配置的長期增長趨勢，在科技界看來，AI能否發展順利關鍵在於「資訊安全」 (Cyber Security)，台灣知名資安專家、人工智慧科技基金會董事長李維斌指出，AI本身的安全是各種不同產業都必須儘快面對的挑戰，也是台灣重要的機會，然而令人憂心的是，AI系統的資通安全標準在台灣尚未出現，甚至還沒有開始起步。

回顧2021年，除了疫情、晶片和供應鏈，資訊安全也是產業界關注的重點。一方面因為多家知名企業網路系統被駭客入侵或綁架，造成影響範圍不同的傷害。人工智慧科技基金會執行長溫怡玲在周報中指出，目前AI發展邁向落地應用；AI攻擊、防禦技術就像一場軍備競賽，各國都已積極投入，但是到目前為止，「AI和資安這兩個領域還沒有開始對話！」

資訊安全重要性的共識正在浮現，微軟台灣研發中心總經理張仁認為，應督促政府的IT投資要加速，要設立各級單位資訊長CIO，先了解需求，才能作出正確行動、法規配合。政府部會主動進行規範，目前是金管會已宣布，2022年第一季前，符合一定條件的證券商、期貨、投信投顧與銀行業，須設立副總級以上資安長。

資安議題擴及無遠拂界，全球資安行業快速增長，給予新創事業極大的空間。美國新創事業Lacework、Socure 今年第三季陸續獲得新一輪的龐大注資，投資方均是看好資安上雲解決方案、數位驗證流程的廣大應用。

Lacework 為美國雲端與 DevOps 開發維運安全解?方案提供商，在新一輪 (D 輪)獲投13億美元超大投資。由現有投資者 Sutter Hill Ventures、Altimeter Capital、D1 Capital Partners 和 Tiger Global Management 領投。在大量現金注入之後，投資者對該公司的估值為 83 億美元。 Socure 為美國電子身份驗證服務平台，最新宣布獲得 4.5 億美元 E 輪投資，由 Accel 和 T. Rowe Price 共同領投，新投資者 Bain Capital Ventures、Tiger Global 以及現有投資者 Commerce Ventures 等跟投，本輪投後估值達 45 億美元，總募資金額達 6.46 億美元，計畫於 2023 年上市。

全球早期資金趨勢觀測團隊Findit指出，Lacework 雲安全平台收集、分析和編譯安全 和威脅數據，用於異常檢測、事件和警報可視化以及合規性。伴隨新冠病毒疫情的爆發，該公司從快速普及的雲端服務中受益，根據公司方資料，近期收入年增超過3倍、新客戶年增3.5倍，全球員工年增3倍。 Socure則表示，新募得資金將用於進一步提升身份詐欺攔截技術，同時推進在數據安全領域的投資計畫。