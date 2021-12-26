新園製茶王嘉富（中）拿下2021年23.5阿里山茶葉運銷合作社冬季阿里山狀元茶競賽特等狀元獎。（張亦惠攝）

2021年冬季阿里山茶葉運銷合作社冬季阿里山狀元茶競賽26日在中埔鄉農會金蘭分部舉行頒獎典禮，由新園製茶王嘉富贏得特等狀元獎，該競賽是全台首個與茶業改良場「風味輪」合作的比賽，合作社理事主席林展緯表示，今年配合茶業改良場大力推廣的台灣特色茶風味輪，依據茶葉風味輪的共通語言來描述茶葉的香氣，能讓消費者更了解自己選購茶葉的風味特色。

茶改場場長蘇宗振表示，咖啡、紅酒都有風味輪，茶改場2020積極做出茶業風味輪，在品評過程中，將元素萃取出來做化學分析，最後產出香氣滋味描述，有別以往文化性質的溝通方式做茶類描述，現在以消費者熟悉的語彙，希望藉此跟消費者做溝通，讓他們能更享受茶的獨特風味。

蘇宗振指出，茶改場風味輪是首次與茶葉比賽合作，以往對茶的形容大多是籠統的花香之類的，現在則可以明確講出是桂花香、玉蘭花香等，對濃醇度、滑順度等也都有等級之分，未來出口到國外或賣茶時，可讓消費者藉由風味輪來找碴，好茶是什麼？你喜歡的風味就是好茶。

林展緯說，2021年冬季阿里山狀元競賽活動，由魚池茶業改良場分場長黃正宗擔任主審加上產學術界評審團，並針對此次競賽的茶葉進行感官品評，利用風味輪的詞彙找到該茶樣具有的風味特色，這次得獎的茶業都有專屬的特色風味輪，相信能讓狀元茶走入國內外消費者的日常生活，也藉此提升國際競爭力。