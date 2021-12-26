南投離婚夫妻吵架 老闆被醋夫當小王丟汽油彈全身著火

南投警分局表示，縱火的周姓男子已經遭逮捕，將依殺人、故意縱火、家暴法等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

今天下午南投市南崗二路一棟透天厝發生火警，警方獲報抵達現場後發現是人為縱火，警方也在現場逮到縱火的嫌犯，疑似是一對離異夫妻吵架，男子不滿妻子提離婚，憤而跑到工廠丟擲汽油彈，還波及到工廠老闆，南投警分局表示，縱火的周姓男子已經遭逮捕，將依殺人、故意縱火、家暴法等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

根據了解，周姓男子與陳姓女已經離婚多時，但周男懷疑妻子跟代工廠的黃姓老闆有染，因此今天前往工廠與黃男理論，疑似過程中爭吵周男才會怒丟汽油彈，但詳細的事發原因，仍有待後續警方進一步調查釐清。

南投警分局初步了解，縱火的31歲周姓男子與陳姓女子已經離婚，陳女手上也握有家暴令，但是否因為爭吵或其他原因前往縱火，仍有待後續進一步調查釐清；附近鄰居表示，當時聽到很大的碰一聲，大家都嚇了一跳，沒多久就聽到哀嚎聲，跑出查看發現隔壁黃老闆全身是火，許多人上前幫忙滅火，並打電話報警。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。