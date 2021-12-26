台灣原物料漲加上年關近需求大，府城美食小吃陸續喊漲，台南市法制處連續13天啟動訪查賣場、市場、小吃店到餐廳業者，發現多數業者撐不住物價已調高價格，部分業者明年元旦開始調漲。

行政院主計處發布1至11月消費者物價總指數年增率達2.3％，其中米、麵粉、豬肉、雞蛋、沙拉油等重要民生物資均有漲價趨勢。

台南市為美食之都，日前民眾發現小吃店陸續喊漲，阿堂鹹粥漲到每碗200元一度引發輿論熱議。

台南市法制處啟動從賣場到餐廳的銷售訪查，其中大賣場、菜市場、年貨大街的牛肉價格受到新冠肺炎疫情影響，進口運費調漲，加上年關近需求增加，每公斤調漲10％至20％，麵包因麵粉價格漲價，各品項平均漲2元。

菜市場的蔬菜價格因逢產季，價格平穩甚至下跌，只有進口水果或鮭魚受運價影響調漲，市場肉類多以國產肉品為主，進口肉類價格雖漲，業者擔心流失客群，尚未反映在售價。

稽查人員訪查台南市27家小吃店，有13家業者部份品項調高5至20元，14家維持原售價。另稽查18家餐廳與飯店業者，只有5家未漲，13家業者表明調漲，其中以火鍋業者漲幅較明顯，平均漲10至30元，甚至有牛肉火鍋業者一口氣漲80元，吃到飽餐廳平均漲60元。

雖大多數小吃店家調漲消費，仍有良心業者撐住，維持原售價，例如黑橋牌香腸博物館、奇美食品幸福工廠等2間觀光工廠均維持原售價。部分業者則表示會撐到年底，明年元旦起調漲。

台南市法制處表示，這波物價上漲並非哄抬物價，原因除了原物料明顯上漲，進口食材運費調高，消費者年終需求提升，業者也以明年需調漲工資為由，反應到消費價格。