教育部近日公布，109學年國中生參與校外學習者平均每人支出金額為7.1萬元，4學年間增加1.9萬元。按學習內容觀察，109學年「學習類科」平均每人支出6.4萬元，其中以「補習班」平均每人支出金額6.0萬元最高，「家教」平均每人支出金額5.0萬元次之。

至於國中生109學年參與校外藝文運動，平均每人支出金額為3.3 萬元，其中以「家教」平均每人支出3.7萬元最高，「補習班」2.9 萬元居次。

國中生參與校外學習，按設立別觀察，109學年公立學校學生平均每人支出金額7.1萬元，並隨學校所在鄉鎮市區之都市化程度遞增，以高人口密度都會區平均每人支出 8.8萬元最高，原住民及偏遠地區為5.0萬元最低，城鄉支出差異達3.8萬元；而私立學校學生平均每人支出金額7.2 萬元。

校外「學習類科」參與情形，公立學校參與率及平均每人支出金額皆隨都市化程度而增加，參與率由原住民及偏遠地區的41.0％增加至高人口密度都會區的73.1％，平均每人支出金額也由4.6萬元增加至7.9萬元；私立學校參與率為63.6％，平均每人支出金額為6.5萬元，分別較公立學校高3.7 個百分點及0.1 萬元。

進一步依學習型態觀察，私立學校因夜間另有課程安排或部分為住宿型學校，致學生參與「補習班」之比率為54.0％，略低公立學校 2.5個百分點，惟二者平均每人支出相當；至私立學校學生之「家教」參與率為18.0％，平均每人支出金額5.0萬元，均顯著高於公立學校學生之8.9％及4.9萬元。

教育部指出，109學年國中生繳納予學校之費用總額為161.6億元，較105學年減9.4億元或 5.5％。其中，國中生平均每人繳納學校之費用為2.7萬元，私立學校為11.4萬元，為公立學校 1.3萬元的9倍。