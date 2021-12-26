歲末年終不時火警傳出，台東縣關山消防分隊防宣義消走入家庭，除了加強家戶宣導安全用電、用火外，也前往社區關懷戶裝設偵煙器、滅火器和緊急照明燈，協助建置安全的居住環境。

天氣冷颼颼，許多民眾為了取暖會緊閉家戶門窗而疏忽通風的重要性，消防局關山消防分隊防宣義消持續走入家庭進行消防安全宣導，包括老舊電線管路維護更新和瓦斯設備儲放環境、瓦斯鋼瓶檢驗有效日期等不能馬虎，希望能夠透過事先的預防避免火災憾事的發生。

關山義消分隊長周福安表示，關山鎮人口數目前雖然不到8300人，但是超過65歲以上就有1800人左右，屬於標準高齡化社會；獨居生活者將近400人，高齡長者常伴隨記憶力、體力的衰退，有時煮東西忘了瓦斯沒關連鍋子都燒焦導致災害發生，輕者財產損失、嚴重者把命都丟了。

周福安在歲末年終之際特地準備偵煙器、滅火器及緊急照明燈「消防三寶」前往鎮內1戶關懷對象家中協助安裝，並教導如何正確使用，滅火器。

陳姓阿公感謝消防人員的用心還幫忙安裝，直說家裡有「消防三寶」比送什麼都更實際有用了。近來天氣寒冷加上年終將至，周福安還準備民生物品和暖暖包，並祝福阿公新年快樂。