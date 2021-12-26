對於總統蔡英文的論文爭議，前總統陳水扁直言，用膝蓋去想，如果有機會寫博士論文是光宗耀祖的事情。前民進黨立委郭正亮坦言，自己的想法和陳水扁一樣，但此事完全是蔡英文個人的事情，要卸任後才能調查，涉及的也都是輕罪，且也沒有明顯衝擊蔡英文的民調。至於是否會在蔡英文卸任後繼續燒，前提是要看2024年大選是否有政黨輪替。

郭正亮今天(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，現任總統有刑事豁免權，阿扁的國務機要費在2006年11月3日由高院檢察署宣布偵結，那時阿扁還在任。檢方認定阿扁涉嫌貪汙、偽造文書，事證調查一翻兩瞪眼，人家認為應該有嫌疑，但不能約談，於是阿扁卸任後立刻偵辦。

郭正亮指出，蔡英文的論文爭議，完全是她個人的事情，沒有很明顯，涉及重大犯罪，頂多涉及偽造文書、詐欺，還有不當利得，這都是輕罪，跟阿扁被起訴的罪名差遠。2006年阿扁在任時就有偵辦方向，但當時不能約談阿扁，阿扁一卸任就列為被告，然後就被約談。

對於主持人提問，蔡英文卸任後論文門是否會繼續燒，郭正亮則說，前提是要政黨輪替。同時，郭正亮也說，我們並沒有看到蔡的民調明顯受創，而陳水扁當時的民調則是一路下滑，後來民進黨在2008年大敗，受到陳水扁的影響很大，目前小英沒有這種現象，大家只是覺得很怪，論文怎麼拿不出來？「阿扁跟我想法一樣，可是現在就是司法無法處理」。