南庄鄉民鍾選平及根文德因家境困頓，另發給慰助金。（謝明俊攝）

南庄鄉寒冬送活動另有捐助衣物供弱勢家庭選用。（謝明俊攝）

南庄鄉寒冬送活動另有義剪服務弱勢家庭。（謝明俊攝）

南庄鄉寒冬送活動共分送150個弱勢家庭生活物資。（謝明俊攝）

南庄鄉寒冬送活動現場提供中醫義診服務。（謝明俊攝）

強烈冷氣團來襲，南庄鄉日間均溫雖然降至14度C，但許多南庄鄉親心裡卻是暖意滿滿，在鄉內每年舉辦一次寒冬送暖活動的慈善藥師羅藥師，26日假南庄國中活動中心舉辦第39屆的送暖活動，共有150戶的低收入、中低收入及邊緣受惠，其中在今年因車禍接連奪去一家4口生命的賽夏族根文德家族也獲得慰助金等救濟，出身南庄的苗栗縣議長鍾東錦也捐助150份的慰問金義助鄉里，讓弱勢家庭都感受到濃濃的關懷。

39年前，出身南庄鄉的殘障藥師羅重盛完成學業返鄉開設藥局，就開始了回饋鄉里的行動，除了每年一次年終寒冬送暖行動外，平日裡，鄉親遇有任何急難病困，羅重盛都會義不容辭地伸出援手，成為鄉內稱呼的羅大善人。在前面20年的寒冬送暖活動都由羅重盛獨力負擔，他的義行傳開後，引起許多善心人士的迴響，紛紛協助募集或捐助物資現金來共襄盛舉，規模愈辦愈大，成了南庄鄉最重要的慈善活動之一。

今年羅藥師的寒冬送暖活動，共有設籍南庄鄉內150名低收入、中低收入及邊緣戶受惠，每戶獲贈棉、食米、日常生活用品等1分，另有2戶鄉民鍾選平及根文德，因家境情況急難援助，另發給慰助金各5000元，還有8戶困苦家庭獲得1千元救濟金，期望大家能夠過個好年。

出身南庄鄉的苗栗縣議長鍾東錦，多年來都會義助羅重盛的寒冬送暖活動，今年鍾東錦資助150份慰助金給急困家庭們，南庄鄉長羅春蓮也到場感謝大家的善心義舉，南庄國中校長詹吉翔更是義務出借學校活動中心供給送暖活動使用，集合大家的愛心充滿南庄。