雲林縣沿海地區虱目魚撐過第1天低溫，漁民持續防寒備戰。（張朝欣攝）

大陸冷氣團來襲，雲林縣沿地區虱目魚撐過25日耶誕夜低溫，不過漁民不敢掉以輕心，表示中央氣象局指出26、27日溫度會更低，因此必須持續防寒害，有一些漁民已先打撈部分虱目魚販售，減少凍傷或凍斃機率，藉此將損失減至最少。

大陸冷氣團在25日耶誕夜報到，雲林沿海地區虱目魚養殖漁民嚴陣以待，隨時準備抽取水溫較高的地下水因應，所幸最低氣溫維持在12、13度左右，虱目魚還撐得住，沒有出現寒害，不過26、27日持續低溫，漁民每隔一段時間就到魚塭巡查，不敢大意。

口湖鄉何姓漁民表示，上月初與本月初各有1波低溫，不過溫度比預期高，有驚無險。25日晚間與26日清晨溫度來到12度左右，讓人有點擔心，還好白天太陽露臉，氣溫馬上提高，讓虱目魚有喘息的機會，只要度過26、27日早晚的低溫，虱目魚就算過關了。

何姓漁民說，雲林沿海多為虱目魚與文蛤混養池，因養殖文蛤所以魚塭不能太深，導致水淺無法保溫，只能抽取水溫15度以上的地下水注入魚塭，或啟動水車打水減少霜害，但若水溫低於10度，只能聽天由命。

台西鄉丁姓漁民指出，2016年霸王寒流魚塭水僅6、7度，虱目魚根本抵擋不住，造成雲林虱目魚損失達9成，今年1月初寒流來襲，損失約5成，此次雖為大陸冷氣團，但空曠地區氣溫可能驟降，所以大家都不敢掉以輕心。

雲林縣政府農業處表示，這幾天溫度還有下探空間，漁民請加強防寒措施，於魚塭北側搭蓋防風棚，並強化魚隻越冬溝的保溫等工作。養畜禽業者需加強仔畜禽的保溫與管理，隨時注意畜舍溫度與溼度變化。