天冷許多人都會拿暖暖包取暖，不過其實大部分人都用錯了！專家表示，握在手中或放在口袋都是錯誤用法，建議放在腰間兩側等4個部位才能達到保暖的最佳效果，但千萬別直接固定在皮膚上超過10分鐘，尤其有3大族群特別容易燙傷。

日本醫學博士福田千晶在《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書中解釋，將暖暖包放在手上或口袋裡，只有接觸到暖暖包的地方會感到溫暖，但身體其他部位仍無法保暖，所以放錯地方，反而浪費了暖暖包的熱能。

福田千晶指出，人體有許多能暖和全身的穴位，例如腰間兩側，因聚集了肝臟、腎臟等血液量大的器官，一旦腰部暖活了，手腳末梢神經也會發熱；此外，還有3個部位，包括脖子後下方、肩頰骨中間及肚臍下方，也是能促進血液循環的穴位，因此是讓暖暖包達到最佳保暖效果的地方。

不過，使用暖暖包時，千萬別直接接觸皮膚連續超過10分鐘，否則可能造成燙傷，尤其是固定在同一個部位，特別是老人、小孩及行動不便的人，還有糖尿病、神經病變或是血液循環不佳者，因為對溫度相對比較不靈敏，因此也特別容易燙傷。