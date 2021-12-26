俗話說：「沒有不透風的牆」，用來比喻世界上沒有永遠的祕密，有些事情一旦說出去了，總有一天會被其他人知道。命理網站「星座上上簽」發文分享，金牛座、摩羯座和水瓶座的人口風特別緊，如果有什麼祕密被洩漏出去了，兇手絕對不會是他們。

1、金牛座

金牛座原本就不太喜歡在背後議論他人，而且他們相當重視承諾，如果答應了不會說出去，他們就絕對不會洩漏任何一點風聲，屬於口風非常緊的類型，再加上金牛座本身話就不多，也不愛搬弄是非，因此大多數時候都只會當個傾聽者。

2、摩羯座

摩羯座平時就不太愛說話，也不擅長表達自己的意願和想法，再加上他們非常重視隱私，所以不管是自己的，還是別人的私事，他們都不感興趣；如果摩羯座知道了某些祕密，而且答應不會說，不管別人怎麼威逼利誘，他們都不會開口，是相當有原則的人。

3、水瓶座

水瓶座雖然人緣不錯，和別人相處時也都特別隨和，但只要仔細想想，就會發現都是你在掏心掏肺，他們幾乎不會透露太多事情，尤其是關於自己的，若是對於外人，他們就會更加冷淡，並尊重對方的選擇和行為，很多事情都只是看破不說破。