彰化縣表揚好人好事運動協會今天舉辦會員大會，表揚全國好人好事代表八德獎彰化縣2位得獎，還有江招治等8位也當選今年彰化縣代表。（吳敏菁攝）

彰化家扶兒少保護委員李世湧25年不間斷在元宵前5天街頭義賣燈籠為家扶孩子點燈，帶動成了彰化最美傳統；彰化有名董娘紀淑玲也擔任家扶扶幼委員18年，從鬼門關裡重生，更堅定老天爺要她執行尚未完成公益，兩人都榮獲全國好人好事代表八德獎的殊榮。

彰化縣長王惠美26日參加彰化縣表揚好人好事運動協會的會員大會，指出今年全國好人好事代表八德獎共34位，彰化縣2位得獎，還有江招治等8位也當選今年彰化縣代表，他們默默付出不求回報的精神，溫暖了社會，帶來正向力量。

李世湧也是縣政顧問，在創業維艱的階段，深感互助的重要，投入公益之路，1996年發起義賣紙燈籠為孩子助學，25年來從不間斷，不僅從彰化市擴大到全縣，志工紛紛加入，讓捐款大幅增加。

李世湧說2018年初一父親住進加護病房，一度考慮停止義賣，但和父親對話後，父親病況好轉，讓他堅持下來，後來雖父母都高壽仙逝，但過程的支持，一直是動力，也投入更多不同公益領域，堅信人在低潮，若能得到一點點助力都是人生改變契機。

紀淑玲和先生經營紡織業，不忘父母叮嚀有能力要行善，18年來擔任家扶扶幼委員，也投身許多公益社團，為弱勢募款，弟弟紀慶堂已受感染，兩年前母親黃蘭金去世，姊弟將奠儀35萬700元全數捐予扶幼專款。

紀淑玲最難忘6年前大年初一與家人開車到屏東，突然急性心肌梗塞，醫師插管急救無效、宣告死亡，救護車載回彰化辦後事途中，左腿動一下，家人不放棄又回醫院急救，醫師不樂觀說，救活恐也是植物人，住院100天後，奇蹟返家，她說這是人生臨時考，重生是為了要在公益道路上繼續前進啊。